Война значительно повлияла на режим жизни президента. Об этом пишет CNN.

Как начинается рабочий день Зеленского?

Рабочий день президента Украины Владимира Зеленского обычно начинается в 3 – 4 часа утра с получения первых отчетов с фронта.

По данным издания, многолетнее давление и война заметно повлияли на внешность главы государства. В публикации отмечается, что он работает в плотном графике и пьет черный кофе без сахара, чтобы поддерживать работоспособность в течение дня.

Первая леди Елена Зеленская в комментарии для CNN рассказала, что война продолжается для семьи как постоянный эмоциональный вызов. Она подчеркнула, что полноценного ощущения счастья с начала вторжения не было, однако семья пытается находить короткие моменты радости.

Советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин отметил, что Зеленский сохраняет чувство юмора и иногда находит время для чтения или просмотра фильмов, в частности во время поездок.

Как семья Зеленский переживает полномасштабное вторжение?