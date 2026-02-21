Зокрема, вона поділилася спостереженнями за тим, як ці роки великої війни вплинули на її чоловіка – Володимира Зеленського. Про це дружина глави держави розповіла в коментарі CNN напередодні 4 річниці повномасштабного вторгнення.

На початку повномасштабної війни Олена Зеленська відчувала сильний страх. Згодом він не зник, а просто став постійним. Вона зізналася, що намагається не дозволяти цьому відчуттю брати гору, бо інакше вони заважають жити й працювати.

Перша леді також поділилася, що за час великої війни ще жодного разу не відчувала повного щастя, його, за словами Зеленської, доведеться чекати до завершення війни.

Водночас родина президента України намагається радіти простим речам. Наприклад, великою подією стала поява нового цуценяти в домі.

Говорячи про чоловіка перша леді зазначила, що, дивлячись на нього, здається, ніби велика війна триває набагато довше, ніж чотири роки.

Це видно, коли дивишся на нього. Але це не так важливо, як те, що він переживає всередині, на емоційному рівні,

– зазначила Олена Зеленська.

Раніше в інтерв'ю азійським ЗМІ, яке вийшло на ютуб-каналі Офісу Президента, перша леді України розповідала, що її чоловік не може розслабитись, допоки в країні триває війна. "У нього є якісь джерела, які його тримають. І найголовніше, мені здається, це його впевненість у тому, що він має привести нашу країну до перемоги та побачити, як настане мир. Це його бажання веде його і не дає йому зупинятися", – сказала тоді Олена Зеленська.

Що відомо про стосунки Володимира Зеленською з сім'єю під час війни?