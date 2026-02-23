Журналисты AFP поинтересовались, как президент проводит досуг и время с семьей. Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью.

Почему Зеленский не был в кафе во время войны?

Лидер государства, как не раз до того, сказал, что ему очень не хватает времени на семью. Но пытается проводить свободную минуту с родными.

"Когда у нас есть время, мы встречаемся, стараемся. Мы всегда хотим поужинать или провести выходной вместе. Я имею в виду, что у меня нет выходных в субботу и воскресенье. Но если мы можем пообедать в такой день, это замечательно. Если это получается", – сообщил Зеленский.

Но других традиций семья главы государства, к сожалению, не имеет.

Я не хожу в кино, не хожу в театр, а дети ходят с бабушкой, когда могут, но я больше никуда не хожу. Я не хожу в магазины, за все годы войны ни разу не был в кафе,

– рассказал президент.

Зеленский говорит о кафе и кино во время войны: смотрите видео

Он сказал, что пил кофе на заправке, но не в кафе с детьми.

"Не бывает такого, чтобы мы с детьми куда-то ехали на семейный отдых", – подытожил гарант.