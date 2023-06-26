Вместе с главой государства был и глава Офиса Президента Андрей Ермак. Они заслушали доклад командующего ОСГВ "Хортица" генерала-полковника Александра Сырского.

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Зеленский встретился с военными на Донетчине

По доброй традиции во время своей поездки в Донецкую область Зеленский остановился на одной из АЗС и выпил кофе с находившимися там по делам военными. Президент пожелал бойцам здоровья и удачи.

Смотрите видео, как президент встретился с военными на заправке

Также он посетил подразделения ВСУ оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Сырский доложил главе государства о детальной оперативной обстановке на этом направлении и перспективах ее развития. Зеленский пообщался с военнослужащими и вручил им государственные награды.

Уважаемые наши герои, имею честь сегодня быть здесь и прежде всего поблагодарить вас за защиту нашего государства, суверенитета, наших семей, детей, нашей родной Украины. Хочу вас поблагодарить, наградить всех вас и пожать руку с большой благодарностью вам, вашим семьям, вашим родителям за то, что вы у нас такие есть,

– обратился к защитникам украинский лидер.

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Президент пожелал воинам здоровья и обязательно победы.

"Украина гордится каждым из вас. Вы – крутые, крепкие. Наши настоящие украинцы. И все в государстве, кто не на фронте, прекрасно понимают, что вы делаете сегодня самую сложную работу. И все знают, что восточное направление – очень сложное, здесь горячо. Поэтому я уверен, что большой вклад в будущую победу сделаете именно вы", – подчеркнул Зеленский.

По информации Офиса Президента, в частности, глава государства присвоил звание Героя Украины и вручил орден "Золотая Звезда" капитану Олегу Олыве, командиру аэромобильной роты 81-й отдельной бригады ДШВ. За время прохождения военной службы своими умелыми действиями он вместе с подчиненным личным составом уничтожил десятки единиц вражеской техники и более сотни военных противника.

После ранений офицер не раз отказывался от госпитализации и оставался вместе с собратьями на поле боя. Сегодня, 26 июня, Олег Олыва отмечает свой день рождения. Президент поздравил его с праздником и поблагодарил за службу.

Зеленский посетил позиции в Донецкой области / Фото Офиса Президента