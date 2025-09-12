Моменты, где супруги проводят время друг с другом, быстро разлетелись по сети. Пользователи пишут, что Елена сияла рядом с президентом. Передает Show 24 со ссылкой на тик-ток аккаунт first.lady.ze.

Так, в соцсетях есть фан-аккаунты как Елены и Владимира Зеленских, так и их семьи. На днях в одном из них опубликовали ролик, где супруги Зеленских идут рядом с президентом Финляндии Александром Стуббом и его женой Сюзанной Иннес-Стубб. Пара активно общалась, улыбалась, а особое внимание привлекли взгляды и прикосновения Зеленских – они выглядели счастливыми и влюбленными, как и много лет назад.

Что известно об отношениях Владимира и Елены Зеленских?