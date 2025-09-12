Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм Зеленской. Она опубликовала фото со второго дня Саммита.
Для второго дня Саммита первых леди и джентльменов Елена Зеленская выбрала костюм бежевого цвета от украинского бренда GASANOVA. Он состоит из приталенного пиджака на пуговицах и прямых брюк.
Образ первая леди Украины дополнила серьгами. Она сделала свою традиционную прическу и естественный макияж.
Второй день Саммита / Фото из инстаграма Елены Зеленской
Пятый Саммит первых леди и джентльменов: главное
Пятый, юбилейный, Саммит первых леди и джентльменов посвящен теме "Образование, что моделирует мир".
В Киев приехали: первая леди Австрии Дорис Шмидауэр, первая леди Эстонии Сирье Карис, первая леди Финляндии Сюзанн Иннес-Стубб, первая леди Германии Эльке Бюденбендер, первая леди Литвы Диане Науседене и другие.
Участники Саммита обсудят образование как маркер и условие равенства, роль учителей в современном мире, влияние новых технологий на знания, исследуют, как образование может предотвращать войны и агрессию.