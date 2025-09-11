Дело в том, что первая леди Украины очаровала гостей деловым и одновременно женственным нарядом. Сообщает Show 24 со ссылкой на ее инстаграм-страницу.
Не пропустите "Раскачали укрытие в Одессе": хор "Гомон" поразил своим выступлением во время воздушной тревоги
Так, для встречи с коллегами из разных стран жена Президента выбрала белый костюм, состоящий из удлиненного жакета с акцентированными плечами и двойным рядом пуговиц, а также классических брюк прямого кроя. Образ завершили черные туфли на каблуке с острым носком, аккуратная прическа с легкими волнами и нежный нюдовый макияж. Из аксессуаров Елена Зеленская выбрала золотистые серьги и кольца.
Как выглядела Елена Зеленская на пятом Саммите первых леди и джентльменов / Фото с инстаграм-страницы первой леди
Что известно о пятом Саммите первых леди и джентльменов?
- Он в этом году проходит под лозунгом "Образование, что моделирует мир". Инициированное Еленой Зеленской мероприятие призвано подчеркнуть значение образования для развития личности, общества и культуры мира.
- Среди участников события – первая леди Германии Эльке Бюденбендер, первый джентльмен Дании Бо Тенберг, первая леди Литвы Диана Науседене, а также представители Финляндии, Австрии, Эстонии.
- Кроме того, на Саммите присутствовала премьер Украины Юлия Свириденко и министр образования Оксен Лисовой.