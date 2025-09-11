Річ у тім, що перша леді України зачарувала гостей діловим і водночас жіночним вбранням. Повідомляє Show 24 з посиланням на її інстаграм-сторінку.
Так, для зустрічі з колегами з різних країн дружина Президента обрала білий костюм, що складався з подовженого жакета з акцентованими плечима та подвійним рядом ґудзиків, а також класичних штанів прямого крою. Образ завершили чорні туфлі на підборах із гострим носком, акуратна зачіска з легкими хвилями та ніжний нюдовий макіяж. З аксесуарів Олена Зеленська обрала золотисті сережки та каблучки.
Який вигляд мала Олена Зеленська на п'ятому Саміті перших леді та джентльменів / Фото з інстаграм-сторінки першої леді
Що відомо про п'ятий Саміт перших леді та джентльменів?
- Він цього року проходить під гаслом "Освіта, що моделює світ". Ініційований Оленою Зеленською захід покликаний підкреслити значення освіти для розвитку особистості, суспільства та культури миру.
- Серед учасників події – перша леді Німеччини Ельке Бюденбендер, перший джентльмен Данії Бо Тенберг, перша леді Литви Діана Наусєдєнє, а також представники Фінляндії, Австрії, Естонії.
- Крім того, на Саміті була присутня прем'єрка України Юлія Свириденко та міністр освіти Оксен Лісовий.