Річ у тім, що перша леді України зачарувала гостей діловим і водночас жіночним вбранням. Повідомляє Show 24 з посиланням на її інстаграм-сторінку.

Не пропустіть "Розкачали укриття в Одесі": хор "Гомін" вразив своїм виступом під час повітряної тривоги

Так, для зустрічі з колегами з різних країн дружина Президента обрала білий костюм, що складався з подовженого жакета з акцентованими плечима та подвійним рядом ґудзиків, а також класичних штанів прямого крою. Образ завершили чорні туфлі на підборах із гострим носком, акуратна зачіска з легкими хвилями та ніжний нюдовий макіяж. З аксесуарів Олена Зеленська обрала золотисті сережки та каблучки.

Який вигляд мала Олена Зеленська на п'ятому Саміті перших леді та джентльменів / Фото з інстаграм-сторінки першої леді

Що відомо про п'ятий Саміт перших леді та джентльменів?