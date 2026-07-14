У французькому стилі: Олена Зеленська вразила вишуканими образами в Парижі
Перша леді супроводжуєпрезидента під час дипломатичного візиту до Франції. Вона залишилась вірною своєму впізнаваному стилю.
Олена Зеленська вже зустрілась із генеральним директором ЮНЕСКО, відвідала святковий парад до Дня взяття Бастилії і Єлисейський палац, інформує Офіс Президента України. Як завжди, кожен її вихід у світ став окремою модною подією.
Для заходу з керівництвом ЮНЕСКО та відвідин виставки, присвяченої українській спадщині, пошкодженій війною, Олена Зеленська обрала лаконічний образ в улюбленій нюдовій гамі. Оверсайз-піджак пісочного кольору вона поєднала зі штанами та топом у відтінку тауп, що додало образу невимушеності. Із аксесуарів – тільки золоті сережки-кільця й класичні підбори-човники.
Олена Зеленська на зустрічі з гендиректором ЮНЕСКО Халедом Ель-Енані / Фото з інстаграму Зеленської
Даниною класичному паризькому шику став вечірній образ, в якому пані Зеленська супроводжувала президента на державну вечерю в Єлисейському палаці. Чорний подвійний піджак у чоловічому стилі, біла блуза зі складками й довга пряма спідниця вкотре довели, що чорно-білий ансамбль неспроста серед улюбленців французьких жінок. Такий аутфіт однаково добре зчитувався і як вечірній, і як дипломатичний.
Зеленські прибули на вечерю в Єлисейському палаці / Getty Images
Найбільш "літнім" і виразним став лук, у якому Олена Зеленська з'явилася на святкуванні Дня взяття Бастилії. Костюм теракотового кольору вирізнявся серед інших. Вишуканості базовій костюмній комбінації додали тонкий пояс-мотузка і і єдиний символічний акцент – золота брошка у вигляді українського тризуба на лацкані.
Теракотовий костюм вирізняв першу леді на параді / Getty Images
Недавно ще один діловий образ Олени Зеленської спричинив фурор. В ньому перша леді сяяла в Туреччині.