Саме там відкрили україномовний аудіогід, завдяки якому українці зможуть ознайомитися з історією першого президента Туреччини рідною мовою. І якщо до Анкари перша леді прибула у світлому костюмі кольору кемел, то для візиту до Аниткабіра змінила його на стриманий штанний костюм глибокого шоколадного відтінку. Фото з'явилися на її офіційній сторінці в інстаграмі.

Що відомо про образ Олени Зеленської?

Перша леді України одягнула вільний подовжений жакет, який поєднала із широкими штанами в тон. До нього вона додала легкий топ із високою горловиною. Завершили аутфіт чорні туфлі із загостреним мисом.

Волосся Олена Зеленська залишила розпущеним, уклавши його м'якими хвилями з боковим проділом, а макіяж їй зробили в натуральних нюдових відтінках.

Відсьогодні український аудіогід працює в меморіалі Аниткабір – місці пам'яті Мустафи Кемаля Ататюрка та одному з головних символів Туреччини… Дякую команді музею та Посольству України в Туреччині за втілення цього проєкту. Щиро бажаю миру обом нашим країнам і всьому світові,

– написала дружина Володимира Зеленського.

Перша леді України вшанувала пам'ять Мустафи Кемаля Ататюрка, поклавши квіти до його меморіалу, та нагадала, що його головним принципом були мир усередині країни та мирні відносини з іншими державами.

Водночас слід додати, що в гардеробі Олени Зеленської можна побачити не лише стримані класичні костюми для офіційних заходів, а й стильні casual-образи. Один із таких вона продемонструвала під час зустрічі з американським меценатом Говардом Баффеттом у Києві.