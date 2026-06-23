Світлинами та подробицями зустрічі Олена Зеленська поділилася на своїй сторінці в інстаграмі.

Цікаво Зеленський відверто розповів про стосунки з 21-річною донькою: "Вона мені пише дуже часто"

Для заходу перша леді України обрала образ у діловому стилі з елементами casual. Вона з'явилася у темно-синьому двобортному піджаку із ґудзиками, який поєднала з футболкою в тон, широкими джинсами та білими кросівками.

Look доповнили лаконічні сережки-перлини та чорні сонцезахисні окуляри.

Макіяж Олени Зеленської був виконаний у нюдових відтінках, а волосся вона зібрала в низький хвіст, залишивши кілька пасом біля обличчя, що додало образу невимушеності.

Олена Зеленська на зустрічі з американським меценатом Говардом Баффеттом / Фото з інстаграму першої леді України

Під час візиту гості оглянули простір LOKO CHOKOlivka – перший в Україні повністю безбар'єрний спортивний комплекс. Його створили за фінансової підтримки Фундації Говарда Г. Баффетта на базі спортивного осередку та стадіону БК "Локомотив". Простір можуть відвідувати діти, ветерани, зокрема, люди на кріслах колісних, ампфутболісти, вихованці академії "Локомотив" та учасники проєкту "Залізна зміна".

Вдячна Говарду Баффетту за разючі зміни цих острівців здоров'я, системну підтримку України й проєкти, які допомагають нашим громадам розвиватися навіть під час війни,

– зазначила Олена Зеленська.

Нагадаємо, що на початку червня Олена Зеленська побувала у Національній опері України, де привернула увагу елегантним total black образом.