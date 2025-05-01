У чорному діловому костюмі: Олена Зеленська відвідала Житомирщину разом з першою леді Естонії

Олена Зеленська разом зі своєю колегою, першою леді Естонії Сір'є Каріс, відвідала Житомирщину. Естонія долучилася до відновлення цього регіону України – відповідне рішення було ухвалене ще у 2022 році.

Перші леді України та Естонії зустрілися з великими прийомними родинами. Для них Естонія будує нові домівки, масштабуючи проєкт Фундації Олени Зеленської "Адреса дитинства", пише Show 24 з посиланням на її інстаграм.

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Олена Зеленська та Сір'є Каріс також зустрілися з родиною Мельників, для якої торік команда Фундації першої леді України за підтримки естонців побудувала будинок. Вони привітали з новосіллям родину Ольги Лістунової та Володимира Іванова, які виховують дев'ятьох дітей.

Востаннє пані Каріс була в Україні минулого року, коли приїжджала на Саміт перших леді та джентльменів. Дякую моїй колезі за нинішній візит і підтримку – і за її особисті зусилля, і за всю допомогу, яку Естонія надає Україні з перших днів повномасштабного вторгнення,

– написала Зеленська.

Олена Зеленська та Сір'є Каріс відвідали Житомирщину

Олена Зеленська не зрадила свій стиль під час візиту на Житомирщину. Вона обрала чорний діловий костюм (жакет та широкі штани), світлу блузу та чорне взуття. Перша леді України доповнила свій образ сережками.

Сір'є Каріс одягнула костюм оливкового кольору та чорну блузу. Крім того, на ній були окуляри та сережки. Обидві перші леді зробили легкий макіяж та акуратно вклали волосся.

Олена Зеленська та Сір'є Каріс / Фото з інстаграму першої леді України

Раніше ми писали про образ Олени Зеленської, коли вона разом з чоловіком прибула в Південно-Африканську республіку.