Первые леди Украины и Эстонии встретились с большими приемными семьями. Для них Эстония строит новые дома, масштабируя проект Фонда Елены Зеленской "Адрес детства", пишет Show 24 со ссылкой на ее инстаграм.

Смотрите также В траурном образе: Елена Зеленская присоединилась к мужу на прощании с Папой Франциском

Елена Зеленская и Сирье Карис также встретились с семьей Мельников, для которой в прошлом году команда Фонда первой леди Украины при поддержке эстонцев построила дом. Они поздравили с новосельем семью Ольги Листуновой и Владимира Иванова, которые воспитывают девять детей.

Последний раз госпожа Карис была в Украине в прошлом году, когда приезжала на Саммит первых леди и джентльменов. Спасибо моей коллеге за нынешний визит и поддержку – и за ее личные усилия, и за всю помощь, которую Эстония предоставляет Украине с первых дней полномасштабного вторжения,

– написала Зеленская.

Елена Зеленская и Сирье Карис посетили Житомирскую область

Елена Зеленская не изменила своему стилю во время визита в Житомирскую область. Она выбрала черный деловой костюм (жакет и широкие брюки), светлую блузу и черную обувь. Первая леди Украины дополнила свой образ серьгами.

Сирье Карис надела костюм оливкового цвета и черную блузу. Кроме того, на ней были очки и серьги. Обе первые леди сделали легкий макияж и аккуратно уложили волосы.

Елена Зеленская и Сирье Карис / Фото из инстаграма первой леди Украины

Ранее мы писали об образе Елены Зеленской, когда она вместе с мужем прибыла в Южно-Африканскую республику.