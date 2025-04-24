В частности, момент их спуска по трапу с украинского самолета. Первая леди имела сдержанный и стильный образ. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Елены Зеленской.

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Первая леди Украины подобрала темно-синий деловой костюм с пиджаком и брюками, под которым белая блузка. Она добавила к своему наряду лакированные лоферы, сделала легкий макияж и аккуратно уложила волосы.

В то же время Владимир Зеленский надел черную кофту, штаны и обувь в тон.

Важно приблизить достойный мир. Работаем, чтобы страны G20 были привлечены к дипломатическим усилиям. Рассчитываем на действенное участие ЮАР в международной коалиции для возвращения тысяч похищенных Россией украинских детей. Обязательно укрепим и наши культурные и образовательные связи,

– отметила президентская чета, объясняя причину своего визита в Южную Африку.

Находясь в Южно-Африканской Республике, Елена Зеленская прокомментировала массированный ракетный обстрел России по Украине, который состоялся в ночь на 24 апреля.