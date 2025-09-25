Зеленська сказала, про що говорить з Меланією Трамп
- Олена Зеленська поділилася, що має намір обговорити з Меланією Трамп питання повернення українських дітей, викрадених Росією.
- Перша леді України наголосила, що хоче зробити це не за допомогою листів, а в іншому форматі.
Перша леді України поділилася подробицями про комунікацію з дружиною Дональда Трампа. Вона розсекретила, про що має наміри поспілкуватися з першою леді США.
Про це Олена Зеленська розповіла в інтерв'ю The Times, повідомляє Show 24.
Так, дружині Президента України поставили запитання про те, чи може неформальне спілкування з Меланією Трамп стати ефективним дипломатичним інструментом. Доступ до повного інтерв'ю Олени Зеленською дійсний за передплатою, але українське видання УНІАН передає, що перша леді України відповіла: "Ми повинні використовувати всі доступні інструменти".
Також нам потрібна підтримка, і ми повинні залучити якомога більше людей, щоб повернути українських дітей. Це тема, яку я намагаюся обговорити з Меланією Трамп. І я сподіваюся, що якомога швидше ми зможемо обговорити це не шляхом обміну листами, а в іншому форматі,
– сказала перша леді України.
Для довідки! Олена Зеленська наголосила, що питання повернення дітей, викрадених Росією, є нагальним. Не можна зволікати, адже довга розлука руйнує дитячу психіку. Вони забувають свої сім'ї, мову, країну. Крім того, у Росії їх змушують проходити "військово-патріотичне" виховання, що теж їх дуже травмує.
Зауважимо, що перед цим в мережі ходили чутки про те, що вже незабаром Меланія Трамп та Олена Зеленська матимуть особисту зустріч.
Чи зустрілася Олена Зеленська та Меланія Трамп?
- Так, на полях 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН відбулася зустріч першої леді США та першої леді України.
- Мелані Трамп та Олена Зеленська зустрілись у Нью-Йорку. Як розповів прессекретар Володимира Зеленського Сергій Никифоров, ця зустріч пройшла 23 вересня, проте поки її деталей не розголошують.
- Крім того, відомо, що в Нью-Йорку також зустрілися президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп.