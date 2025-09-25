Про це Олена Зеленська розповіла в інтерв'ю The Times, повідомляє Show 24.

До теми Олена Зеленська різко засудила виступ відомої російської співачки Нетребко в Лондонській опері

Так, дружині Президента України поставили запитання про те, чи може неформальне спілкування з Меланією Трамп стати ефективним дипломатичним інструментом. Доступ до повного інтерв'ю Олени Зеленською дійсний за передплатою, але українське видання УНІАН передає, що перша леді України відповіла: "Ми повинні використовувати всі доступні інструменти".

Також нам потрібна підтримка, і ми повинні залучити якомога більше людей, щоб повернути українських дітей. Це тема, яку я намагаюся обговорити з Меланією Трамп. І я сподіваюся, що якомога швидше ми зможемо обговорити це не шляхом обміну листами, а в іншому форматі,

– сказала перша леді України.

Для довідки! Олена Зеленська наголосила, що питання повернення дітей, викрадених Росією, є нагальним. Не можна зволікати, адже довга розлука руйнує дитячу психіку. Вони забувають свої сім'ї, мову, країну. Крім того, у Росії їх змушують проходити "військово-патріотичне" виховання, що теж їх дуже травмує.

Зауважимо, що перед цим в мережі ходили чутки про те, що вже незабаром Меланія Трамп та Олена Зеленська матимуть особисту зустріч.

Чи зустрілася Олена Зеленська та Меланія Трамп?