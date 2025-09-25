Об этом Елена Зеленская рассказала в интервью The Times, сообщает Show 24.

Так, жене Президента Украины задали вопрос о том, может ли неформальное общение с Меланией Трамп стать эффективным дипломатическим инструментом. Доступ к полному интервью Елены Зеленской действителен по подписке, но украинское издание УНИАН передает, что первая леди Украины ответила: "Мы должны использовать все доступные инструменты".

Также нам нужна поддержка, и мы должны привлечь как можно больше людей, чтобы вернуть украинских детей. Это тема, которую я пытаюсь обсудить с Меланией Трамп. И я надеюсь, что как можно скорее мы сможем обсудить это не путем обмена письмами, а в другом формате,

– сказала первая леди Украины.

Для справки! Елена Зеленская отметила, что вопрос возвращения детей, похищенных Россией, является неотложным. Нельзя медлить, ведь долгая разлука разрушает детскую психику. Они забывают свои семьи, язык, страну. Кроме того, в России их заставляют проходить "военно-патриотическое" воспитание, что тоже их очень травмирует.

Заметим, что перед этим в сети ходили слухи, что уже вскоре Мелания Трамп и Елена Зеленская будут иметь личную встречу.

Встретилась ли Елена Зеленская и Мелания Трамп?