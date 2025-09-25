Елена Зеленская раскритиковала решение Королевской оперы пригласить россиянку. Об этом она сказала в интервью британскому изданию The Times, передает Show 24.

Доступ к полному интервью жены Владимира Зеленского можно получить, оформив подписку, однако, как пишет УНИАН, первая леди Украины "была неприятно поражена" и чувствовала "грусть", когда узнала, что российская оперная певица Анна Нетребко все же выступит в Лондоне.

Елена Зеленская объяснила, что война происходит не только на линии фронта, но и в культурном пространстве.

Страна может потерять влияние в одном месте, но приобрести многое через спорт, дипломатию, даже кухню. Когда люди видят замечательное выступление и слышат прекрасный голос, они думают: "Вау, возможно, страна, которая воспитала такого певца, не такая уж и плохая,

– отметила супруга Президента Украины.

Зеленская добавила: "Но мы не можем обижаться, если не все встают рядом с нами, взявшись за руки".

Для справки! Анна Нетребко открыла оперный сезон в новой постановке "Тоски" Джакомо Пуччини. Она спела в четырех спектаклях, которые проходили с 11 до 21 сентября в Королевской опере в Лондоне. Кроме того, известно, что уже в декабре российская оперная певица примет участие еще в четырех постановках, а летом 2026 года запланирован ее сольный концерт.

Кто такая Анна Нетребко и что известно о ее позиции относительно войны в Украине?