Елена Зеленская раскритиковала решение Королевской оперы пригласить россиянку. Об этом она сказала в интервью британскому изданию The Times, передает Show 24.
Доступ к полному интервью жены Владимира Зеленского можно получить, оформив подписку, однако, как пишет УНИАН, первая леди Украины "была неприятно поражена" и чувствовала "грусть", когда узнала, что российская оперная певица Анна Нетребко все же выступит в Лондоне.
Елена Зеленская объяснила, что война происходит не только на линии фронта, но и в культурном пространстве.
Страна может потерять влияние в одном месте, но приобрести многое через спорт, дипломатию, даже кухню. Когда люди видят замечательное выступление и слышат прекрасный голос, они думают: "Вау, возможно, страна, которая воспитала такого певца, не такая уж и плохая,
– отметила супруга Президента Украины.
Зеленская добавила: "Но мы не можем обижаться, если не все встают рядом с нами, взявшись за руки".
Для справки! Анна Нетребко открыла оперный сезон в новой постановке "Тоски" Джакомо Пуччини. Она спела в четырех спектаклях, которые проходили с 11 до 21 сентября в Королевской опере в Лондоне. Кроме того, известно, что уже в декабре российская оперная певица примет участие еще в четырех постановках, а летом 2026 года запланирован ее сольный концерт.
Кто такая Анна Нетребко и что известно о ее позиции относительно войны в Украине?
- Анна Нетребко – российская оперная певица. Артистка имеет два гражданства: российское и австрийское.
- В декабре 2014 года оперная певица сделала "благородный жест". Она передала чек на 1 миллион рублей для помощи Донецкому национальному театру оперы и балета им. Анатолия Соловьяненко. Этот сертификат Нетребко вручила экс-депутату Верховной Рады Украины Олегу Цареву на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге и даже сфотографировалась с сепаратистским флагом так называемой "Новороссии".
- Тогда это назвали политическим заявлением, раскритиковали певицу в сети и призвали лишить ее гражданства Австрии, но Нетребко заявила, что якобы просто "хотела поддержать искусство и артистов во время ужасного конфликта".
- В марте 2022 года Нетребко опубликовали пост в фейсбуке, где отметила, что категорически осуждает войну в Украине и не является союзником ни одного российского лидера. Она добавила, что живет в Австрии, и одновременно отметила, что любит свою родину Россию.