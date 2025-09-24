Пишет Show 24 со ссылкой на ютуб-канал "Радио Свобода". За рубежом Валентин планирует работать.

У меня просто стоит сейчас цель: мне нужно около 30-40 тысяч евро, я хочу свой дом или квартиру купить, а также открыть свое заведение. Это будет сначала, конечно, маленькая кофейня, но дальше я хочу расти. И именно за границей эти деньги реально заработать. Потому что, будем честны, в Украине маленькие зарплаты,

– сказал Валентин Войтун.

В то же время блогер планирует вернуться в Украину, когда заработает деньги.

Сейчас я получу документы. Я посижу на выплатах где-то 2 месяца, чтобы хоть понимать язык, то есть чтобы пойти на работу и хоть издалека, но понимать, что от меня хотят, и зарабатывать деньги. Сразу как я заработаю конкретную сумму, которая мне нужна, вернусь в Украину. Я не вижу себя за границей,

– отметил парень.

Что известно о Валентине Войтуне?