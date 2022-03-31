В среду, 30 марта, Анна Нетребко опубликовала на своей фейсбук-странице пост, в котором прямо осудила войну против Украины. Она подчеркнула, что якобы не является союзницей Кремля, а с Путиным встречалась всего несколько раз.

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Однако факты свидетельствуют о другом. Эта оперная певица многие годы поддерживала кремлевскую пропаганду. В частности, Нетребко была доверенным лицом Путина на выборах, выступала на открытии Олимпиады в Сочи, а в 2014 году даже сфотографировалась с флагом и главарем сепаратистов Олегом Царевым.

Нетребко "в гостях" у сепаратистов / Фото из соцсетей

Теперь Анна Нетребко подчеркивает , что не является членом ни одной партии и не связана ни с одним лидером России. И вообще – она живет в Австрии и, похоже, не хочет, чтобы санкции в отношении россиян касались ее.

Я встречалась с президентом Путиным всего несколько раз за всю свою жизнь, в частности, по случаю вручения наград в знак признания моего искусства и на церемонии открытия Олимпиады. Я никогда не получала финансовую поддержку от правительства России. Живу в Австрии и являюсь ее налоговым резидентом. Я люблю свою родину, и ищу мира и единства только через свое искусство,

– неуклюже оправдывается Нетребко.

Нетребко признала российскую агрессию / Скриншот

Она также извинилась, если ее прошлые действия или заявления были "неправильно истолкованы". Конечно, в искренность этих извинений поверить сложно. Слишком поздно.

"Да уж, неверно "истолкованы"... Шли 35 сутки войны расеи против Украины, и спящая красавица проснулась. Жизнь в Нью-Йорке стоит больше, чем концерты в сызрани", – метко отмечают украинцы в комментариях к посту. Такого же мнения придерживаются и иностранцы.

Пользователи сети не верят якобы извинениям певицы-путенистки / Скриншоты

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Так совесть ли побудила певицу-путенистку покаяться? Очень сомнительно. А вот санкции – вполне могли "прозреть" Нетребко. Спустя несколько дней после полномасштабного вторжения России в Украину с российской певицей отказались сотрудничать в американском театре Metropolitan Opera.

Контракт с Нетребко и еще одним ее земляком разорвала Баварская опера. После этого Нетребко объявила паузу в своей концертной деятельности. А теперь, похоже, решила, что сможет "отбелить" себя благодаря констатации факта, который уже месяц не вызывает сомнений у всего цивилизованного мира.