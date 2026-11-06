Не можу повірити, – акторка Олеся Надєєва показала зруйнований будинок батьків на Херсонщині

Українська акторка Олеся Надєєва, яка зіграла головну роль у серіалі "Зворотний напрямок", показала, що залишилося від будинку її батьків у Херсонській області. Через російські обстріли оселя родини була зруйнована, а в рідному селі Львове не залишилося жодного вцілілого будинку.

В інстаграм-сторіс акторка опублікувала відео, зняте на місці її колишнього будинку, а також кадри, на яких він постає ще цілим. Олеся зізналася, що досі не може повірити в те, що сталося з її рідним селом.

За словами Надєєвої, під час перемир'я знайомі змогли заїхати до Львового та зняти для її родини відео. Акторку вразило, що на місці, яке в її спогадах досі залишається похмурим і спустошеним, тепер зеленіє трава та світить сонце.

Минуло вже три роки, а я досі не можу повірити. У моїй голові не вкладається, що там світить сонечко, зеленіє трава. У моїй уяві там завжди сіро і похмуро. Я не усвідомлюю, як серед цього жаху та горя може бути світло. Хочеться просто забути це, як страшний сон, і повернутися додому. У найкраще у світі село Львове,

– написала акторка.

Олеся Надєєва показала зруйнований дім: дивіться відео онлайн

Також Олеся опублікувала фотографії зруйнованого рідного села. На них можна побачити, який вигляд тепер мають місцевий центр, лікарня та школа. Ці будівлі, як і домівки місцевих жителів, не вціліли внаслідок російських обстрілів.

Олеся Надєєва показала зруйноване село / Скриншот з інстаграм-сторіс

Окремо акторка поділилася архівними фотографіями батьківського будинку, яким він був до того, як його знищили росіяни. "Бачу його таким у своїх снах, сумую безмежно", – написала вона.

Олеся Надєєва показала, який раніше мав вигляд її дім: дивіться відео онлайн

Раніше акторка розповідала, що після деокупації Херсона та їхнього села всі рідні виїхали до Миколаєва. Сама ж Олеся живе в Києві.

Попри всі пережиті випробування, в особистому житті акторки є і радісні моменти. Нещодавно Олеся Надєєва повідомила, що виходить заміж.