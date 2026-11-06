Ольга Фреймут показала фото з мамою та сестрою: як виглядають красуні

Телеведуча Ольга Фреймут поділилася родинним кадром зі Львова. На світлині вона позує разом із мамою Аллою та молодшою сестрою Юлією.

Фото ведуча опублікувала в сториз на своїй інстаграм-сторінці. Усі троє усміхаються та обіймаються на тлі цегляної стіни з картинами. Фреймут також позначила акаунти рідних і додала короткі підписи "Мама" та "Сестра".

Для зустрічі Ольга обрала вбрання у сірих відтінках. Світлий гольф вона поєднала зі спідницею міді з високою посадкою та складками. Доповнили образ бежеві туфлі з відкритим носком на підборах. Волосся телеведуча залишила розпущеним.

Її мама Алла вдягнула джемпер сіро-коричневого відтінку з короткою блискавкою біля коміра. До нього підібрала чорні вузькі штани та черевики на низькому ходу.

Юлія натомість поєднала чорний гольф з об’ємною курткою зі шкіряною фактурою та широкими сірими штанами. Завершили її образ чорні гостроносі черевики й сережки-кільця.

Фреймут з мамою та сестрою / фото freimutolia

Сестра Ольги Фреймут, Юлія, яка на 10 років молодша за телеведучу, також займається видавничою справою. У 2015 році сестри разом заснували видавництво Snowdrop, яке згодом перейменували на Freimut Books.

Нині там випускають не лише книжки самої Фреймут, а й твори українських та закордонних письменників, зокрема Василя Симоненка, Ольги Кобилянської, Агати Крісті та Френсіса Скотта Фіцджеральда.

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