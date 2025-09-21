Ольга Фреймут вперше за довгий час показала молодшу доньку і похизувалася досягненням Євдокії
- 8-річна донька Ольги Фреймут, Євдокія, стала пластункою в Лондоні.
- За кордоном телеведуча з дітьми проживає після початку повномасштабного вторгнення.
Відома українська телеведуча Ольга Фреймут не дуже часто в соцмережах показує своїх дітей, а проте зробила виняток. Вона похизувалася успіхами молодшої доньки.
Як виявилося, Євдокію взяли в Пласт. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Ольги Фреймут.
8-річна донька телеведучої стала пластункою в Лондоні. Ольга показала кадри з урочистої події. Зокрема, Фреймут виставила фото, де її донька стоїть поруч із пластункою у формі, а навколо – інші діти й батьки, які теж беруть участь у святі.
Гордість. Євдокію взяли в Пласт,
– підписала світлину знаменитість.
Доньку Ольги Фреймут взяли в Пласт / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Цікаво, що нещодавно пластункою стала і старша донька Сергія Притули. Щоправда, 8-річну Соломію взяли до Пласту в Києві. Про це шоумен також розповідав у своєму інстаграмі.
Де зараз живе Ольга Фреймут?
Після початку повномасштабної війни телеведуча виїхала за кордон. Нині вона проживає в Лондоні, де започаткувала власний проєкт – "Клуб манер". До цього протягом двох років Фреймут співпрацювала з британським виданням Sunday Express, готуючи щотижневі колонки з новинами про Україну.
Зараз Фреймут багато часу присвячує сім'ї: виховує молодших дітей – Євдокію та Валерія, яких має у стосунках із Володимиром Локотком. Її старша донька Злата від першого шлюбу живе й навчається у Лос-Анджелесі, де займається кіновиробництвом, режисурою та хореографією.
Крім цього, Фреймут почала новий етап у професійній діяльності – працює над книжкою з етикету, яка незабаром вийде друком. Нещодавно вона також відвідувала Україну.