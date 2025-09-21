Відома українська телеведуча Ольга Фреймут не дуже часто в соцмережах показує своїх дітей, а проте зробила виняток. Вона похизувалася успіхами молодшої доньки.

Як виявилося, Євдокію взяли в Пласт. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Ольги Фреймут.

8-річна донька телеведучої стала пластункою в Лондоні. Ольга показала кадри з урочистої події. Зокрема, Фреймут виставила фото, де її донька стоїть поруч із пластункою у формі, а навколо – інші діти й батьки, які теж беруть участь у святі.

Гордість. Євдокію взяли в Пласт,

– підписала світлину знаменитість.

Доньку Ольги Фреймут взяли в Пласт / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Цікаво, що нещодавно пластункою стала і старша донька Сергія Притули. Щоправда, 8-річну Соломію взяли до Пласту в Києві. Про це шоумен також розповідав у своєму інстаграмі.

Де зараз живе Ольга Фреймут?