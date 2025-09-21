Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут не очень часто в соцсетях показывает своих детей, однако сделала исключение. Она похвасталась успехами младшей дочери.

Как оказалось, Евдокию взяли в Пласт. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Ольги Фреймут.

8-летняя дочь телеведущей стала пластункой в Лондоне. Ольга показала кадры с торжественного события. В частности, Фреймут выставила фото, где ее дочь стоит рядом с пластункой в форме, а вокруг – другие дети и родители, которые тоже участвуют в празднике.

Гордость. Евдокию взяли в Пласт,

– подписала фотографию знаменитость.

Дочь Ольги Фреймут взяли в Пласт / Скриншоты из инстаграм-сторис

Интересно, что недавно пластункой стала и старшая дочь Сергея Притулы. Правда, 8-летнюю Соломию взяли в Пласт в Киеве. Об этом шоумен также рассказывал в своем инстаграме.

