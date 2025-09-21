Как оказалось, Евдокию взяли в Пласт. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Ольги Фреймут.
8-летняя дочь телеведущей стала пластункой в Лондоне. Ольга показала кадры с торжественного события. В частности, Фреймут выставила фото, где ее дочь стоит рядом с пластункой в форме, а вокруг – другие дети и родители, которые тоже участвуют в празднике.
Гордость. Евдокию взяли в Пласт,
– подписала фотографию знаменитость.
Дочь Ольги Фреймут взяли в Пласт / Скриншоты из инстаграм-сторис
Интересно, что недавно пластункой стала и старшая дочь Сергея Притулы. Правда, 8-летнюю Соломию взяли в Пласт в Киеве. Об этом шоумен также рассказывал в своем инстаграме.
Где сейчас живет Ольга Фреймут?
- После начала полномасштабной войны телеведущая выехала за границу. Сейчас она проживает в Лондоне, где начала собственный проект – "Клуб манер". До этого в течение двух лет Фреймут сотрудничала с британским изданием Sunday Express, готовя еженедельные колонки с новостями об Украине.
- Сейчас Фреймут много времени посвящает семье: воспитывает младших детей – Евдокию и Валерия, которых имеет в отношениях с Владимиром Локотко. Ее старшая дочь Злата от первого брака живет и учится в Лос-Анджелесе, где занимается кинопроизводством, режиссурой и хореографией.
- Кроме этого, Фреймут начала новый этап в профессиональной деятельности – работает над книгой по этикету, которая вскоре выйдет в свет. Недавно она также посещала Украину.