Разом з 7-річною донькою: Ольга Фреймут вперше за довгий час показалась в Україні

Українська телеведуча Ольга Фреймут після початку повномасштабного вторгнення Росії разом із сім'єю мешкає за кордоном. Утім, днями вона приїхала в Україні.

Знаменитість показалася у Львові разом із 7-річною донькою Євдокією. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Ольги Фреймут.

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Так, телеведуча поділилася кадрами з подорожі. Зокрема, показала прогулянку вуличками міста та проведення часу з донькою в одному з місцевих готелів. На цих кадрах можна помітити, що Євдокія вже дуже підросла.

Ольга Фреймут та її 7-річна донька у Львові / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Для довідки! Ольга Фреймут є багатодітною мамою. Її старша донька Злата Мітчелл наразі проживає у США. Крім найменшої Євдокії, телеведуча також виховує сина Валерія від чоловіка Володимира Локотка.

Варто зазначити, що після початку великої війни в лютому 2022 року Фреймут із родиною переїхала до Лондона, де має родичів.

Спершу вони були у Франції, де Ольга мала святкувати свій день народження 25 лютого.

Попри проживання за кордоном, Ольга висвітлює події в країні у британській газеті Sunday Express, бере участь у благодійних заходах на підтримку співвітчизників та періодично повертається на батьківщину.