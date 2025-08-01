Ольга Горбачова тривалий час була обличчям телебачення. Вона вела топові програми, а у її кліпі знявся сам Жан-Клод Ван Дамм.

Ольга народилась у Кривому Розі. У шкільні роки посилено вивчала іноземні мови, а потім закінчила Київський державний лінгвістичний університет. Попри це, Горбачова вирішила пов'язати життя зі сценою та творчістю. Як складалась кар'єра Ольги, чому пропала з шоубізу та де вона зараз, читайте в матеріалі Show 24.

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Телебачення та співоча кар'єра

У студентські роки майбутня зірка почала працювати на музичному телеканалі BIZ TV. Згодом стала ведучою та шеф-редакторкою програми "Мелорама" на телеканалі "Інтер". Однак, як зізналась сама Ольга, потім її "попросили піти".

У 2006 році ведуча розпочала кар'єру співачки разом з власним гуртом "Арктика". У 2010 – разом з Іриною Білик записала дует та разом із Жан-Клодом Ван Дамом знялась у кліпі "Я люблю його".

Ірина Білик й Ольга Горбачова – "Я люблю его": дивіться відео онлайн

Крім того, Горбачова вела фестиваль "Пісня року", конкурс краси "Міс Україна", ранкове шоу на М1 разом з Андрієм Кузьменком. У 2014 році дещо змінила вектор діяльності та запустила авторський проєкт "Життя Жінки". У блозі знаменитість розповідала про стосунки, виховання дітей, призначення тощо.

Пізніше Горбачова організувала музичні семінари, поєднавши сольні концерти з психологічними тренінгами. Згодом Ольга знайшла для себе жанр, як пісні-афірмації, а у 2021 році оголосила про завершення кар'єри співачки та телеведучої. За словами зірки, на це прийшов свій час.

Своєчасність ніхто не може оцінити збоку. Приходить час, коли ти більше не можеш робити те або як робив раніше. Прийшов твій новий час. Не вимушені обставинами зміни, а твоє усвідомлене рішення,

– казала артистка.

Особисте життя

Наприкінці 90-х знаменитість познайомилась з продюсером Юрієм Нікітіним. Чоловік побачив Ольгу на "Таврійських іграх" й закохався у неї. Згодом співачка народила доньку Поліну, однак пара одружилась за декілька років після народження дівчинки. У 2009 році шлюб тріснув по швах.

Ольга Горбачова з чоловіком / Фото з інстаграму Горбачової

За два роки експодружжя вирішило відновити свої стосунки. У 2014 – на світ з'явилась друга дитина пари – донька Серафима. В одному з інтерв'ю артистка зізналась, що раніше вона втратила дитину.

Ми хотіли дитину, але я вирішила, що робота важлива... Я вирішила назнімати купу кліпів, щоб не випасти з робочого ритму і ця дитина пішла,

– розповіла Ольга.

У 2016 році Горбачова та Нікітін вдруге одружились та відгуляли весілля на Житомирщині.

Нещодавно Ольга Горбачова оголосила, що розлучається з Юрієм Нікітіним. Ініціаторкою стала саме вона. Знаменитості не живуть як чоловік і дружина вже 8 місяців, а процес розлучення відбувається поступово.

Зараз у нас процес завершення стосунків. Ми не на офіційній стадії, але до неї близько. Це дуже комплексне питання, воно не пов'язане з третіми особами. Воно пов'язане з моїми особистими процесами. Я весь час намагаюся вирватися з цих стосунків, хоча в мене прекрасний чоловік, але у мене не було більше ресурсу на ці стосунки,

– пояснила Ольга Горбачова.

Ольга Горбачова з родиною / Фото з інстаграму знаменитості

Наприкінці 2022 року Горбачова розповідала, що її старша донька живе у США та навчається у місцевій школі. А жила дівчинка в одній з американських родин, яка погодилась допомогти українцям.

"Поліна живе у чужій родині, що звісно ж розбиває мені серце (бо хочу бути поруч), але й розширює уявлення про людську доброту у світі. Тому на деяких знайомствах з потенційними родинами я плакала, коли чула: "Ми шукали можливості допомогти українцям і щасливі, що можливість знайшлася". Родини були дуже різні… Їхні діти так само навчаються в цій школі, і власне школа сама звернулася до них по допомогу, коли ми попросили", – ділилась Ольга.

Зараз дівчинка розвиває музичну кар'єру за океаном. Поліна – сонграйтерка і співачка.

Де зараз і чим займається Ольга Горбачова

На початку повномасштабного вторгнення зірка опублікувала допис-звернення до українців російською мовою. Однак користувачі висловили обурення щодо мови й після цього Горбачова почала вести блог українською.

Ольга Горбачова звернулась до українців / Скриншот з інстаграму

Разом з доньками Ольга Горбачова мешкає у США, однак приїжджає в Україну. Жінка займається онлайн-школою для жінок та брендом натуральної косметики. Вона заробляє понад 5 тисяч доларів щомісяця.

В інтерв'ю Славі Дьоміну Горбачова розповіла, що у США проживає на два міста – це Нью-Йорк і Лос-Анджелес, адже там перебувають її доньки. На 3-4 місяці на рік співачка приїжджає до Києва, де родина має будинок.