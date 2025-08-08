Нещодавно Ольга Горбачова повідомила про розлучення з Юрієм Нікітіним. Учора співачка висловилася про їхніх розрив.

Горбачова опублікувала звернення в інстаграмі. Про це повідомляє Show 24.

Ольга Горбачова показала фотографію з ексчоловіком, зроблену давніше, і наголосила, що вони підтримуватимуть хороші стосунки заради дітей. Колишні закохані й надалі проводитимуть час разом.

Любі жінки, якщо ви побачите колись нас разом, то це не тому, що ми вам брешемо. Це тому, що ми не брешемо своїм дітям. Родина залишається родиною. Навіть коли пара не залишається парою. Ми будемо разом у свята чи відпустки через повагу до 27 років спільного творіння життя,

– написала вона.

Для довідки! Ольга Горбачова та Юрій Нікітін уперше одружилися у 2007 році, а через два роки розлучилися. Згодом пара відновила свої стосунки й уклала шлюб вдруге. Вони виховують двох доньок: Поліну та Серафиму.

Нещодавно в інтерв'ю Славі Дьоміну Ольга Горбачова оголосила про розлучення з Юрієм Нікітіним. Вони вже кілька місяців не живуть разом, однак поки не розірвали шлюб офіційно.

"Зараз, коли я беру участь в кар'єрі обох доньок і коли я дійшла рішення, що хочу будувати кар'єру в новій країні, я просто в якийсь період зрозуміла, що від чогось я маю відмовитися. Це виявилися мої стосунки. Мені було в них вже складно, було складно і Юрі. Ми дійшли таких висновків, що ми знову спробуємо бути окремо", – зазначила співачка.

Нагадаємо, що сім'я проживає у США.