Недавно Ольга Горбачева сообщила о разводе с Юрием Никитиным. Вчера певица высказалась об их разрыве.

Горбачева опубликовала обращение в инстаграме. Об этом сообщает Show 24.

Ольга Горбачева показала фотографию с экс-супругом, сделанную ранее, и отметила, что они будут поддерживать хорошие отношения ради детей. Бывшие влюбленные и в дальнейшем будут проводить время вместе.

Дорогие женщины, если вы увидите когда-то нас вместе, то это не потому, что мы вам врем. Это потому, что мы не врем своим детям. Семья остается семьей. Даже когда пара не остается парой. Мы будем вместе в праздники или отпуска из-за уважения к 27 годам совместного творения жизни,

– написала она.

Для справки! Ольга Горбачева и Юрий Никитин впервые поженились в 2007 году, а через два года развелись. Впоследствии пара возобновила свои отношения и заключила брак во второй раз. Они воспитывают двух дочерей: Полину и Серафиму.

Недавно в интервью Славе Демину Ольга Горбачева объявила о разводе с Юрием Никитиным. Они уже несколько месяцев не живут вместе, однако пока не расторгли брак официально.

"Сейчас, когда я участвую в карьере обеих дочерей и когда я пришла к решению, что хочу строить карьеру в новой стране, я просто в какой-то период поняла, что от чего-то я должна отказаться. Это оказались мои отношения. Мне было в них уже сложно, было сложно и Юре. Мы пришли к таким выводам, что мы снова попробуем быть отдельно", – отметила певица.

Напомним, что семья проживает в США.