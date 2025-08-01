Ольга Горбачова розповіла про свої джерела доходу і розсекретила, скільки заробляє щомісяця
- Ольга Горбачова заробляє понад 5 тисяч доларів на місяць завдяки онлайн-школі для жінок і бренду натуральної косметики.
- Вона мешкає у США разом із доньками, частково у Нью-Йорку, частково у Лос-Анджелесі, через кар'єру старшої доньки Поліни у музичній індустрії.
Співачка і телеведуча Ольга Горбачова розповіла про свої джерела доходу. Вона також розсекретила, скільки заробляє.
Подробицями Горбачова поділилась у новому інтерв'ю. Пише Show 24 з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.
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Ольга Горбачова розповіла, що створила онлайн-школу для жінок і бренд натуральної косметики.
Я зараз на музиці не заробляю. Я не робила після прощальних концертів жодних шоу. Я дуже довго визначалась, що я хочу робити далі, як мене зватимуть, де я це робитиму,
– зізналась вона.
Телеведуча разом з доньками мешкає у США, де дороге життя. Горбачова поділилась, що заробляє понад 5 тисяч доларів на місяць.
З цього всього можна заробляти й дуже класно жити тут. Але для того, щоб жити на тому ж рівні в Америці, мені треба мислити більш масштабно і починати робити продукти з афірмаціями й з тренінгами там англійською мовою,
– зазначила Ольга.
Раніше ми повідомляли, що Павло Зібров розсекретив свій найбільший гонорар.
Інтерв'ю з Ольгою Горбачовою: дивіться відео онлайн
Де живе Ольга Горбачова?
Ольга Горбачова розповіла, що частково живе у Нью-Йорку, а частково у Лос-Анджелесі, адже її дві доньки перебувають у різних містах. До Києва телеведуча приїжджає на 3-4 місяці на рік.
Зараз Горбачова разом з доньками приїхала у столицю, однак назавжди в Україну не повертається. За її словами, родина вирішила поїхати до США ще влітку 2021 року заради старшої доньки Поліни.
Дівчинка зараз розвиває свою музичну кар'єру у США. Ольга поділилась, що Поліна – талановита сонграйтерка і співачка. У Києві в родини залишився будинок, але вони не здають його в оренду.