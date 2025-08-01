Співачка і телеведуча Ольга Горбачова розповіла про свої джерела доходу. Вона також розсекретила, скільки заробляє.

Подробицями Горбачова поділилась у новому інтерв'ю. Пише Show 24 з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.

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Ольга Горбачова розповіла, що створила онлайн-школу для жінок і бренд натуральної косметики.

Я зараз на музиці не заробляю. Я не робила після прощальних концертів жодних шоу. Я дуже довго визначалась, що я хочу робити далі, як мене зватимуть, де я це робитиму,

– зізналась вона.

Телеведуча разом з доньками мешкає у США, де дороге життя. Горбачова поділилась, що заробляє понад 5 тисяч доларів на місяць.

З цього всього можна заробляти й дуже класно жити тут. Але для того, щоб жити на тому ж рівні в Америці, мені треба мислити більш масштабно і починати робити продукти з афірмаціями й з тренінгами там англійською мовою,

– зазначила Ольга.

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Інтерв'ю з Ольгою Горбачовою: дивіться відео онлайн

Де живе Ольга Горбачова?

Ольга Горбачова розповіла, що частково живе у Нью-Йорку, а частково у Лос-Анджелесі, адже її дві доньки перебувають у різних містах. До Києва телеведуча приїжджає на 3-4 місяці на рік.

Зараз Горбачова разом з доньками приїхала у столицю, однак назавжди в Україну не повертається. За її словами, родина вирішила поїхати до США ще влітку 2021 року заради старшої доньки Поліни.

Дівчинка зараз розвиває свою музичну кар'єру у США. Ольга поділилась, що Поліна – талановита сонграйтерка і співачка. У Києві в родини залишився будинок, але вони не здають його в оренду.