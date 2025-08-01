Подробностями Горбачева поделилась в новом интервью. Пишет Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Славы Демина.

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Ольга Горбачева рассказала, что создала онлайн-школу для женщин и бренд натуральной косметики.

Я сейчас на музыке не зарабатываю. Я не делала после прощальных концертов никаких шоу. Я очень долго определялась, что я хочу делать дальше, как меня будут звать, где я это буду делать,

– призналась она.

Телеведущая вместе с дочками живет в США, где дорогая жизнь. Горбачева поделилась, что зарабатывает более 5 тысяч долларов в месяц.

С этого всего можно зарабатывать и очень классно жить здесь. Но для того, чтобы жить на том же уровне в Америке, мне надо мыслить более масштабно и начинать делать продукты с аффирмациями и с тренингами там на английском языке,

– отметила Ольга.

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Интервью с Ольгой Горбачевой: смотрите видео онлайн

Где живет Ольга Горбачева?

Ольга Горбачева рассказала, что частично живет в Нью-Йорке, а частично в Лос-Анджелесе, ведь ее две дочери находятся в разных городах. В Киев телеведущая приезжает на 3-4 месяца в год.

Сейчас Горбачева вместе с дочерьми приехала в столицу, однако навсегда в Украину не возвращается. По ее словам, семья решила поехать в США еще летом 2021 года ради старшей дочери Полины.

Девочка сейчас развивает свою музыкальную карьеру в США. Ольга поделилась, что Полина – талантливая сонграйтерка и певица. В Киеве у семьи остался дом, но они не сдают его в аренду.