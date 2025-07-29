Об этом Зибров рассказал в проекте "Тур звездами", передает Show 24. Ведущая Наталья Тур пообщалась с певцом на презентации клипа на песню "Пионы" Анны Тринчер.

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Павел Зибров признался, что его самый большой гонорар составлял 10 тысяч долларов. Такую сумму ему платить несколько раз. Народный артист Украины рассказал, что перед корпоративом спрашивает для кого и с кем должен выступать.

Потому что у меня было пару раз такое, что ОПЗЖ. Были за границей люди, которые сбежать из Украины, деньги вывезли, у них день рождения и они приглашали туда прийти. Нет, ни в коем случае. Меня не интересовали те деньги. Честь дороже,

– подчеркнул певец.

Павел Зибров в проекте "Тур звездами": смотрите видео онлайн

Павел Зибров выступал на дне рождении Кэнди Суперстар

Недавно Зибров, к примеру, выступал на дне рождения блогера Кэнди Суперстар. Ведущей мероприятия была Леся Никитюк, гостей также развлекал Виталий Козловский. Вечеринка прошла в ковбойском стиле.

Мы познакомились с Кэнди на одной программе. Я удивился, когда на съемочную площадку мы подъехали. Я приехал на Toyota Land Cruiser-200. Думаю: "Козырно, нормально". Смотрю, рядом стоит Maybach или Rolls-Royce. Думаю: "Ого, крутая девушка",

– рассказал Павел Зибров.

Кстати, Кэнди Суперстар потратила на празднование 3 миллиона гривен.