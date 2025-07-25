Кэнди Суперстар рассказала, что локацию для празднования в виде техасского ранчо строили 2 суток. Все было продумано до крошечных деталей: сено, телеги, лошади, оригинальные фотозоны, ковбойский парк развлечений. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на ее инстаграм-страницу.

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Гостей встречали актеры в ковбойских костюмах, которые устраивали им допрос. В дальнейшем каждый гость получал конверт с предсказанием и подарками.

Я обожаю культуру разных стран. А Америка – это про свободу, стиль, масштаб. Мне хотелось чего-то сильного, с характером. И ковбойская тема – это была прямая меткая стрела. Я не праздную, чтобы просто посидеть. Если делать, то так, чтобы "Вау!"

– сказала Кэнди Суперстар для "РБК-Украина".

Ведущей праздника стала Леся Никитюк. Это впервые после рождения сына она вернулась к работе. Павел Зибров спел для именинницы хит "День рождения", а Виталий Козловский исполнил "Пинаколаду".

Как прошел день рождения Кэнди Суперстар: видео

Сколько блогерша потратила на вечеринку?

На громкое празднование Кэнди Суперстар потратила 3 миллиона гривен. По ее мнению, это не расточительство, а исполненная мечта.

Это не просто вечеринка. Это – мое кино, мой момент. У нас такая реальность, что никто не знает, будет ли завтра. Поэтому я хочу жить здесь и сейчас. И дарить себе радость,

– отметила Кэнди.

Блогерше подарили очки Cartier Clash за 70 тысяч гривен, песню, духи и многое другое из ее вишлиста.

Заметим, в начале 2025 года Forbes назвало Кэнди Суперстар инфлюенсеркой номер 1 в Украине. По данным издания, блогер "построила бизнес-машину", что принесла ей в 2024 году 23 миллиона гривен дохода.