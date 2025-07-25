Кенді Суперстар розповіла, що локацію для святкування у вигляді техаського ранчо будували 2 доби. Все було продумане до крихітних деталей: сіно, вози, коні, оригінальні фотозони, ковбойський парк розваг. Про це пише Show 24 з посиланням на її інстаграм-сторінку.

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Гостей зустрічали актори в ковбойських костюмах, які влаштовували їм допит. Надалі кожен гість отримував конверт з передбаченням та подарунками.

Я обожнюю культуру різних країн. А Америка – це про свободу, стиль, масштаб. Мені хотілося чогось сильного, з характером. І ковбойська тема – це була пряма влучна стріла. Я не святкую, щоб просто посидіти. Якщо робити, то так, щоб "Вау!"

– сказала Кенді Суперстар для "РБК-Україна".

Ведучою свята стала Леся Нікітюк. Це вперше після народження сина вона повернулася до роботи. Павло Зібров заспівав для іменинниці хіт "День народження", а Віталій Козловський виконав "Пінаколаду".

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Скільки блогерка витратила на вечірку?

На гучне святкування Кенді Суперстар витратила 3 мільйони гривень. На її думку, це не марнотратство, а виконана мрія.

Це не просто вечірка. Це – моє кіно, мій момент. У нас така реальність, що ніхто не знає, чи буде завтра. Тому я хочу жити тут і зараз. І дарувати собі радість,

– зазначила Кенді.

Блогерці подарували окуляри Cartier Clash за 70 тисяч гривень, пісню, парфуми та багато іншого з її вішлиста.

Зауважимо, на початку 2025 року Forbes назвало Кенді Суперстар інфлюенсеркою номер 1 в Україні. За даними видання, блогерка "побудувала бізнес-машину", що принесла їй у 2024 році 23 мільйони гривень доходу.