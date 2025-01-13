Рік розпочався з важливих подій для однієї з українських блогерок. Кенді Суперстар розповіла про важливе досягнення на своїй сторінці в інстаграмі, передає 24 Канал.

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Кенді Суперстар стала блогеркою №1 в Україні за версією Forbes.

Інфлюенсерка побудувала бізнес-машину, що у 2024 році принесла її компаніям 23 мільйони гривень доходу,

– вказують у виданні.

Кенді назвали "майстринею косплеїв та незвичайних розпаковок". Її відео переглядають мільйони користувачів, на неї підписані по 5,6 мільйона людей у ютубі та тіктоці та ще 1,7 мільйона в інстаграмі. Вартість інтеграції блогерки може варіюватися від 2,4 до 24 тисяч доларів.

Реакція Кенді Суперстар

Блогерка поділилась, що спершу редакція Forbes запропонувала їй інтерв'ю, чим вона була дуже вражена. Тоді вона не знала, про що саме йтиметься у матеріалі.

Коли мені написали з редакції Forbes, що хочуть взяти декілька коментарів щодо мого блогу – я вже стрибала до стелі як навіжена. Але я тоді навіть не здогадувалась, що це не просто інтерв'ю. І тут виходить журнал, мені починають всі дзвонити, писати… Я біжу в магазин, купую свіжий випуск, і стою як вкопана… Номер 1 блогер в Україні, інтервʼю на 5 сторінок… а далі все як в тумані,

– розповіла Кенді Суперстар.

Інфлюенсерка додала, що досі не усвідомила всю важливість події, бо всередині залишається "дівчинкою з великими мріями". Однак підкреслила, що мрії збуваються, якщо над ними працювати.