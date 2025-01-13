Год начался с важных событий для одной из украинских блогеров. Кэнди Суперстар рассказала о важном достижении на своей странице в инстаграме, передает 24 Канал.

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Кэнди Суперстар стала блогером №1 в Украине по версии Forbes.

Инфлюенсер построила бизнес-машину, что в 2024 году принесла ее компаниям 23 миллиона гривен дохода,

– указывают в издании.

Кэнди назвали "мастерицей косплеев и необычных распаковок". Ее видео просматривают миллионы пользователей, на нее подписано по 5,6 миллиона человек в ютубе и тиктоке и еще 1,7 миллиона в инстаграме. Стоимость интеграции блогера может варьироваться от 2,4 до 24 тысяч долларов.

Реакция Кэнди Суперстар

Блогер поделилась, что сначала редакция Forbes предложила ей интервью, чем она была очень поражена. Тогда она не знала, о чем именно пойдет речь в материале.

Когда мне написали из редакции Forbes, что хотят взять несколько комментариев по моему блогу – я уже прыгала к потолку как сумасшедшая. Но я тогда даже не догадывалась, что это не просто интервью. И тут выходит журнал, мне начинают все звонить, писать... Я бегу в магазин, покупаю свежий выпуск, и стою как вкопанная... Номер 1 блогер в Украине, интервью на 5 страниц... а дальше все как в тумане,

– рассказала Кэнди Суперстар.

Инфлюенсер добавила, что до сих пор не осознала всю важность события, потому что внутри остается "девочкой с большими мечтами". Однако подчеркнула, что мечты сбываются, если над ними работать.