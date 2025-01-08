Інфлюенсери заявили, що у відео "викрили брехню журналістки Раміни". Повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Олександра Волошина.

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Раміна приходить до мене на подкаст. На подкасті мені бреше в обличчя. Після цього кличе мене на інтерв'ю. Приходить до мене додому. Попри те що я попросив, щоб вона була акуратною з мамою, бо вона (мама – 24 Канал) не хотіла давати інтерв'ю, доводить мою маму до сліз, пропускаючи моє прохання повз вуха. Розказує всім про те, що я готував свій виїзд за пів року, а я просто озвучував, що на мене готують папери і якогось плану, як виїхати, не було. Не знаючи фактів та інформації, починає брехати, замість того щоб підійти до мене і сказати: "Що сталося? Що це за чутки про те, що ти хочеш виїхати?" Після цього звинувачує мене в усіх гріхах, які можуть бути, й далі те, в чому обвинувачує мене, – робить сама. Робить те саме, за що мене ху*с*сила,

– розповів Олександр Волошин.

Він додав, що Раміна Есхакзай у відео, де розповіла про те, як блогер втік з України, нібито багато що наплутала та зробила помилки. Зокрема, це стосується теми податків та продажу квартир. Волошин зауважив, що почав продавати майно ще взимку, а причиною цього стала війна в Україні.

Олександр також звернув увагу на те, що в травні 2024 року Раміна разом з "Джокером", який у своєму телеграм-каналі першим написав про виїзд Волошина за кордон і рекомендував блогеру повернутися в Україну, на одній машині виїжджали за кордон. Олександр розповів, що "Джокер" має "білий" квиток.



Раміна Есхакзай разом з "Джокером" виїздила в одній машині за кордон / Скриншот з відео

До того ж у своєму відео одіозний блогер натякнув, що Есхакзай збрехала йому, коли говорила про те, чи коли-небудь працювала в ескорті.

Якщо Раміна буде робити ще якісь брехливі кроки в мою сторону і вони будуть реально псувати мені ім'я і не мати нічого спільного з правдою, то я оприлюдню те, що в мене є,

– сказав Волошин.

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Що відомо про втечу Олександра Волошина за кордон

За інформацією Раміни Есхакзай, інфлюенсер перетнув кордон України 31 липня 2024 року як водій мікроавтобуса Volkswagen. Виїзд здійснив через систему "Шлях" за реєстрацією від ТОВ "Рос Транс" – компанії, що має ліцензію на міжнародні перевезення.

Есхакзай зазначила, що Волошин і раніше користувався системою "Шлях" для закордонних поїздок, але з іншою метою. Дозвіл на виїзд йому надала Житомирська обласна військова адміністрація.