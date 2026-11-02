Зрізала довге волосся: Ольга Сумська здивувала новою зачіскою на премії "Людина року"
Ольга Сумська з’явилася з новою зачіскою на церемонії вручення премії “Людина року” в Національній опері України в Києві. Акторка отримала статуетку, а після вручення сфотографувалася з чоловіком Віталієм Борисюком.
Світлинами з церемонії Сумська поділилася на своїй сторінці в Instagram. Замість звичного довгого білявого волосся акторка показалася з подовженим каре. Для виходу вона випрямила пасма, а відтінок волосся на фото мав ще світліший вигляд, ніж раніше.
У дописі Сумська подякувала за відзнаку й згадала українських захисників і захисниць.
Для мене це велика честь! Слава Україні і нашим захисникам і захисницям! Служу народу України!
– написала акторка.
У коментарях шанувальники вітали Сумську з нагородою. "Чесна заслужена нагорода, дорога Оленько! Щиро вітаємо! Нових ролей та вдячних глядачів!" – йдеться в одному з коментарів.
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