Зрізала довге волосся: Ольга Сумська здивувала новою зачіскою на премії "Людина року"

Світлинами з церемонії Сумська поділилася на своїй сторінці в Instagram. Замість звичного довгого білявого волосся акторка показалася з подовженим каре. Для виходу вона випрямила пасма, а відтінок волосся на фото мав ще світліший вигляд, ніж раніше.

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Ольга Сумська з новою зачіскою / скриншот з відео

У дописі Сумська подякувала за відзнаку й згадала українських захисників і захисниць.

Для мене це велика честь! Слава Україні і нашим захисникам і захисницям! Служу народу України!– написала акторка.

У коментарях шанувальники вітали Сумську з нагородою. "Чесна заслужена нагорода, дорога Оленько! Щиро вітаємо! Нових ролей та вдячних глядачів!" – йдеться в одному з коментарів.

Коментарі / скриншот olgasumska

До речі, Христина Соловій кардинально змінила імідж та показала стрижку під хлопчика.