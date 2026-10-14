Сумська підтримала Федишин після втрати доньки й розповіла, як сама ледь не втратила дитину

Акторка Ольга Сумська відреагувала на трагедію в родині Ірини Федишин, яка втратила доньку, і розповіла про власний досвід.

Зірка пригадала, що 24 роки тому через серйозні ускладнення під час вагітності сама ледь не втратила дитину. Своїми переживаннями знаменитість поділилася в коментарях під дописом телеведучої Марічки Падалко в інстаграмі. Та раніше засудила людей, які критикували співачку після втрати доньки.

Ольга Сумська підтримала Ірину Федишин і розповіла, через що їй самій довелося пройти наприкінці вагітності.

Господи, яке горе… Ірочці сил відновитись. Згадую свою ситуацію 24 роки тому. Гестоз, ледве не втратила вагітність на останніх термінах. Тиск 220/120. Добре, що вчасно поїхала до пологового,

– поділилася Сумська.

На щастя, тоді лікарям вдалося врятувати дитину. Так на світ з'явилася молодша донька акторки Ганна Борисюк.



Ольга Сумська розповіла, як ледь не втратила дитину на останніх термінах вагітності / Скриншот з інстаграму

Нагадаємо, ввечері 13 жовтня чоловік Ірини Федишин Віталій Човник повідомив про втрату їхньої ненародженої доньки. Він також розповів, що співачка зараз перебуває у важкому стані.