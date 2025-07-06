Без краплі фотошопу: Ольга Сумська вразила архівними фото з відвертої зйомки
- Ольга Сумська поділилася архівними фото з фотосесії, зробленої 17 років тому французьким фотографом українського походження Юрієм Білаком.
- Фотосесія викликала численні позитивні відгуки від колег та шанувальників у соціальних мережах.
Українська акторка Ольга Сумська поділилась з шанувальниками архівними світлинами. Вона показала, який мала вигляд на фотосесії 17 років тому.
Ольга Сумська оприлюднила фото на своїй сторінці в інстаграмі, передає Show 24. Актриса зізналась, що кадри з цієї зйомки – одні з її найулюбленіших.
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Ольга Сумська позувала в об'єктиві французького фотографа українського походження Юрія Білака. Акторка постала у чорній білизні та сіро-сріблястому корсеті з зав'язками спереду та чорними смужками. Образ Сумської доповнювали чорні шкіряні ботфорти та макіяж з акцентом на очах.
Одна з моїх улюблених фотосесій! Французький фотограф українського походження Юрій Білак. 2008 рік, без фотошопу,
– поділилась акторка.
Ольга Сумська у 2008 / Фото з інстаграму Ольги Сумської
Ольга Сумська у 2008 / Фото з інстаграму Ольги Сумської
Архівна фотозйомка зібрала безліч вподобань та позитивних коментарів від зіркових колег та шанувальників.
- "Просто вау!";
- "Секс-символ";
- "Ви просто не старієте";
- "Браво! Українські жінки найгарніші";
- "Неперевершена красуня";
- "Завжди була і є еталоном краси. Чиста українська врода";
- "Олю, ти пожежа".
Додамо, раніше Ольга Сумська показувала, який мала вигляд у 16 років. Вона ділилась архівним знімком з Полтави, де виступала з іншими акторами з виставою "Повернення блудного батька" в театрі імені Миколи Гоголя.