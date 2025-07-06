Ольга Сумська оприлюднила фото на своїй сторінці в інстаграмі, передає Show 24. Актриса зізналась, що кадри з цієї зйомки – одні з її найулюбленіших.

Цікаво Де зараз Ольга Сумська, яка знялася у фільмі "Песики", що вийшов на Netflix

Ольга Сумська позувала в об'єктиві французького фотографа українського походження Юрія Білака. Акторка постала у чорній білизні та сіро-сріблястому корсеті з зав'язками спереду та чорними смужками. Образ Сумської доповнювали чорні шкіряні ботфорти та макіяж з акцентом на очах.

Одна з моїх улюблених фотосесій! Французький фотограф українського походження Юрій Білак. 2008 рік, без фотошопу,

– поділилась акторка.



Ольга Сумська у 2008 / Фото з інстаграму Ольги Сумської



Ольга Сумська у 2008 / Фото з інстаграму Ольги Сумської

Архівна фотозйомка зібрала безліч вподобань та позитивних коментарів від зіркових колег та шанувальників.

"Просто вау!";

"Секс-символ";

"Ви просто не старієте";

"Браво! Українські жінки найгарніші";

"Неперевершена красуня";

"Завжди була і є еталоном краси. Чиста українська врода";

"Олю, ти пожежа".

Додамо, раніше Ольга Сумська показувала, який мала вигляд у 16 років. Вона ділилась архівним знімком з Полтави, де виступала з іншими акторами з виставою "Повернення блудного батька" в театрі імені Миколи Гоголя.