Ольга Сумська зачарувала архівним фото: який вона мала вигляд у 16 років

Ольга Сумська показала, який мала вигляд у 16-річному віці. Шанувальники засипали акторку компліментами.

Сумська поділилась архівним фото з юності в інстаграмі, передає Show 24. Її сфотографували у Полтаві.

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Ольга Сумська опублікувала архівну чорно-білу світлину, яку їй зробив батько у Полтаві. Акторці було 16 років, помітно, що тоді народна артистка України мала дуже довге волосся. Вона позувала біля фонтану.

Сумська також додала до допису фотографію, зроблену вчора на тому ж самому місці. Річ у тім, що вона приїхала з гастролями у Полтаву. 31 травня Ольга разом з іншими акторами виступала з виставою "Повернення блудного батька" в театрі імені Миколи Гоголя.

Полтава… Біля театру ім. Гоголя. Мені 16 років. Фотографував тато. На тому ж місці сьогодні. Тільки фонтан не працює. То, може, полагодять і буде радувати полтавчан, як і раніше! Сподіваємося!,

– написала Ольга Сумська.

Реакція мережі

У коментарях шанувальники пишуть компліменти Ользі Сумській:

"Таке душевне фото. Дуже гарно!"

"Дуже гарна. І тоді, і зараз".

"Ви не змінились, а тільки стали кращою!"

"Яка ж ви гарна! Наша краса!"

"Олю, яка ж ви прекрасна! Як і наша Полтава".

"Майже не змінились. Хіба що колір волосся. Ви найгарніша".

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська показала архівне відео з весілля з Віталієм Борисюком.