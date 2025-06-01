Ольга Сумська зачарувала архівним фото: який вона мала вигляд у 16 років
- Ольга Сумська поділилася архівним фото з юності, зробленим у Полтаві, коли їй було 16 років.
- Сумська відвідала Полтаву з гастролями та зробила нове фото на тому ж місці, де вона позувала в юності.
Ольга Сумська показала, який мала вигляд у 16-річному віці. Шанувальники засипали акторку компліментами.
Сумська поділилась архівним фото з юності в інстаграмі, передає Show 24. Її сфотографували у Полтаві.
Читайте також Де зараз Ольга Сумська, яка знялася у фільмі "Песики", що вийшов на Netflix
Ольга Сумська опублікувала архівну чорно-білу світлину, яку їй зробив батько у Полтаві. Акторці було 16 років, помітно, що тоді народна артистка України мала дуже довге волосся. Вона позувала біля фонтану.
Сумська також додала до допису фотографію, зроблену вчора на тому ж самому місці. Річ у тім, що вона приїхала з гастролями у Полтаву. 31 травня Ольга разом з іншими акторами виступала з виставою "Повернення блудного батька" в театрі імені Миколи Гоголя.
Полтава… Біля театру ім. Гоголя. Мені 16 років. Фотографував тато. На тому ж місці сьогодні. Тільки фонтан не працює. То, може, полагодять і буде радувати полтавчан, як і раніше! Сподіваємося!,
– написала Ольга Сумська.
Реакція мережі
У коментарях шанувальники пишуть компліменти Ользі Сумській:
- "Таке душевне фото. Дуже гарно!"
- "Дуже гарна. І тоді, і зараз".
- "Ви не змінились, а тільки стали кращою!"
- "Яка ж ви гарна! Наша краса!"
- "Олю, яка ж ви прекрасна! Як і наша Полтава".
- "Майже не змінились. Хіба що колір волосся. Ви найгарніша".
Нагадаємо, раніше Ольга Сумська показала архівне відео з весілля з Віталієм Борисюком.