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Show24 Українські зірки Ольга Сумська зачарувала архівним фото: який вона мала вигляд у 16 років
1 червня, 14:21
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Ольга Сумська зачарувала архівним фото: який вона мала вигляд у 16 років

Марія Примич
Основні тези
  • Ольга Сумська поділилася архівним фото з юності, зробленим у Полтаві, коли їй було 16 років.
  • Сумська відвідала Полтаву з гастролями та зробила нове фото на тому ж місці, де вона позувала в юності.

Ольга Сумська показала, який мала вигляд у 16-річному віці. Шанувальники засипали акторку компліментами.

Сумська поділилась архівним фото з юності в інстаграмі, передає Show 24. Її сфотографували у Полтаві. 

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Ольга Сумська опублікувала архівну чорно-білу світлину, яку їй зробив батько у Полтаві. Акторці було 16 років, помітно, що тоді народна артистка України мала дуже довге волосся. Вона позувала біля фонтану. 

Сумська також додала до допису фотографію, зроблену вчора на тому ж самому місці. Річ у тім, що вона приїхала з гастролями у Полтаву. 31 травня Ольга разом з іншими акторами виступала з виставою "Повернення блудного батька" в театрі імені Миколи Гоголя. 

Полтава… Біля театру ім. Гоголя. Мені 16 років. Фотографував тато. На тому ж місці сьогодні. Тільки фонтан не працює. То, може, полагодять і буде радувати полтавчан, як і раніше! Сподіваємося!, 
– написала Ольга Сумська.

Реакція мережі

У коментарях шанувальники пишуть компліменти Ользі Сумській:

  • "Таке душевне фото. Дуже гарно!"
  • "Дуже гарна. І тоді, і зараз".
  • "Ви не змінились, а тільки стали кращою!"
  • "Яка ж ви гарна! Наша краса!"
  • "Олю, яка ж ви прекрасна! Як і наша Полтава".
  • "Майже не змінились. Хіба що колір волосся. Ви найгарніша".

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська показала архівне відео з весілля з Віталієм Борисюком. 