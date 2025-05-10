29 років разом: Ольга Сумська показала архівне відео з весілля з Борисюком

Ольга Сумська та Віталій Борисюк святкують 29-ту річницю шлюбу. З нагоди свята акторка показала архівне відео з чоловіком з дня їхнього весілля.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Сумської. Весілля пари відбулося у 1996 році.

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В сториз Ольга Сумська поширила відео з дня весілля з Віталієм Борисюком, яке пара зіграла 29 років тому. Акторка постала в короткій сукні. Свій образ вона доповнила короткою фатою, прикрасами та рукавичками, а в руках тримала букет. Актор одягнув світлий костюм, білу сорочку та краватку.

А це ми 29 років тому! Наш травень,

– написала Ольга Сумська.

Весілля Сумської та Борисюка / Відео з інстаграму акторки

Також Ольга Сумська опублікувала відео з 2021 року, коли подружжя святкувало 25-ту річницю шлюбу. Акторка показалася у весільній сукні та довгій фаті, з квітами у руках. Віталій Борисюк одягнув костюм.

Незабутньо! Відео 2021 року, срібне весілля,

– йдеться у дописі.

У мережі вітають зіркове подружжя

У коментарях під відео зіркове подружжя вітають з 29-ю річницею шлюбу.

"Я добре пам'ятаю цей день! Ви прекрасні! Люблю вашу сім'ю! Живіть довго, щасливо та здорово!, – Віталій Козловський.

"Найщиріші вітання вашій неймовірній сім'ї!", – Іванна Онуфрійчук.

"Вітаю! Чудова пара", – Ольга Цибульська.

"Ну ви неймовірні", – Наталка Денисенко.

"Щирі вітання!", – Анастасія Цимбалару.

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