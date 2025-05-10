29 років разом: Ольга Сумська показала архівне відео з весілля з Борисюком
- Ольга Сумська та Віталій Борисюк відзначають 29-ту річницю шлюбу, акторка поділилась архівним відео з весілля 1996 року.
- Зіркове подружжя отримало багато привітань з нагоди свята.
Ольга Сумська та Віталій Борисюк святкують 29-ту річницю шлюбу. З нагоди свята акторка показала архівне відео з чоловіком з дня їхнього весілля.
Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Сумської. Весілля пари відбулося у 1996 році.
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В сториз Ольга Сумська поширила відео з дня весілля з Віталієм Борисюком, яке пара зіграла 29 років тому. Акторка постала в короткій сукні. Свій образ вона доповнила короткою фатою, прикрасами та рукавичками, а в руках тримала букет. Актор одягнув світлий костюм, білу сорочку та краватку.
А це ми 29 років тому! Наш травень,
– написала Ольга Сумська.
Весілля Сумської та Борисюка / Відео з інстаграму акторки
Також Ольга Сумська опублікувала відео з 2021 року, коли подружжя святкувало 25-ту річницю шлюбу. Акторка показалася у весільній сукні та довгій фаті, з квітами у руках. Віталій Борисюк одягнув костюм.
Незабутньо! Відео 2021 року, срібне весілля,
– йдеться у дописі.
У мережі вітають зіркове подружжя
У коментарях під відео зіркове подружжя вітають з 29-ю річницею шлюбу.
- "Я добре пам'ятаю цей день! Ви прекрасні! Люблю вашу сім'ю! Живіть довго, щасливо та здорово!, – Віталій Козловський.
- "Найщиріші вітання вашій неймовірній сім'ї!", – Іванна Онуфрійчук.
- "Вітаю! Чудова пара", – Ольга Цибульська.
- "Ну ви неймовірні", – Наталка Денисенко.
- "Щирі вітання!", – Анастасія Цимбалару.
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