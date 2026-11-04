Ольга Сумська обрізала своє розкішне довге волосся і пояснила причину

Ольга Сумська розповіла, чому наважилася вкоротити волосся. За словами акторки, її турбував стан пасом, які почали випадати та плутатися.

Подробицями зміни іміджу артистка поділилася в інстаграмі. Вона також показала кадри з київського салону краси, де їй зробили стрижку та фарбування.

Ольга Сумська / фото olgasumska

Нещодавно Сумська продемонструвала нову зачіску на церемонії вручення премії "Людина року". Тоді акторка з’явилася з подовженим каре замість звичного довгого волосся. Тепер вона пояснила, що рішення було пов’язане не лише з бажанням змінити образ.

Чому я вирішила зробити каре? Волосся – це наші антени, які накопичують багато негативу… Від щоденних стресів почало випадати, плутатись. А така довжина дозволить його відновити і зміцнити

– написала Сумська.

Ольга Сумська / фото olgasumska

Артистка пов’язує погіршення стану волосся зі стресом і сподівається, що після стрижки зможе його відновити. У публікації вона показала процес перевтілення та результат роботи майстрів.

До речі, на церемонії "Людина року" Ольга Сумська отримала нагороду. На світлинах із заходу поруч із нею позував чоловік, актор Віталій Борисюк.



