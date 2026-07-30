Десь перетнемося: Ольга Сумська пригрозила Горбунову, який розкритикував її зовнішність

Між двома відомими українськими акторами розгорілася сварка. Ольга Сумська не приховує, що була шокована словами колеги. У її відповіді читалася образа на актора та давнього колегу по зйомках.

Між Ольгою Сумською та Олексієм Горбуновим спалахнув публічний конфлікт, який отримав продовження після різких висловлювань актора. У розмові на проєкті "Наодинці з Гламуром" Сумська дала зрозуміти, що не збирається мовчати та чекає від колеги хіба що стриманішої поведінки.

Акторка зізналася, що спочатку намагалася не реагувати на закиди Горбунова, однак після особистих образ вирішила відповісти. За її словами, колега перейшов межу й почав нападати не лише на неї, а й на інших.

Я шокована! Ні, йому це не притаманно. Я не очікую від нього жодних вибачень. Просто перейшов межу. Він почав хейтити всіх нас підряд. Коли він вже почав мене ганьбити, я думаю, що треба відповісти і нагадати, що, Льошечко, ми ж з тобою знімались, що сталося, що ти не підбираєш слів. Я думаю, що він про це пошкодував!

– не стримала емоцій Ольга Сумська.

Ольга Сумська та Олексій Горбунов / колаж 24 Каналу

Сумська також припустила, що подібна розмова між ними може продовжитися й під час особистої зустрічі. Вона назвала Горбунова епатажним і закликала його уважніше добирати слова.

Він такий, епатажний чувак. Він увійшов в роль такого невігласа, який не тримає себе абсолютно, забуває, де він, що він і хто він. Льош, стримуйся хоч трішки, підбирай слова, бо доля така, не передбачувана. Може, десь перетнемося, а я тобі потім таке скажу! Так що начувайся,

– заявила акторка.

Нагадаємо, раніше Олексій Горбунов публічно розкритикував зовнішність Ольги Сумської та вдавався до нецензурних висловлювань. Акторка не промовчала й поставила колегу на місце у соцмережах.