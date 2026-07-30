Между Ольгой Сумской и Алексеем Горбуновым разгорелся публичный конфликт, который получил продолжение после резких высказываний актера. В беседе в рамках проекта"Наедине с Гламуром" Сумская дала понять, что не собирается молчать и ожидает от коллеги разве что более сдержанного поведения.

Актриса призналась, что сначала пыталась не реагировать на упреки Горбунова, однако после личных оскорблений решила ответить. По ее словам, коллега перешел черту и начал нападать не только на нее, но и на других.

Я в шоке! Нет, это не в его стиле. Я не жду от него никаких извинений. Просто он перешел черту. Он начал хейтить всех нас подряд. Когда он уже начал меня порочить, я подумала, что нужно ответить и напомнить: "Леша, мы же с тобой снимались, что случилось, почему ты не подбираешь слова?" Думаю, он об этом пожалел!

– не сдержала эмоций Ольга Сумская.

Ольга Сумская и Алексей Горбунов / коллаж 24 Канала

Сумская также предположила, что подобный разговор между ними может продолжиться и во время личной встречи. Она назвала Горбунова эпатажным и призвала его внимательнее подбирать слова.

Он такой, эпатажный чувак. Он вжился в роль такого невежды, который совершенно не держит себя в руках, забывает, где он, что он и кто он. Леша, сдерживайся хоть немного, подбирай слова, потому что судьба такая, непредсказуемая. Может, где-нибудь пересечемся, а я тебе потом такое скажу! Так что будь начеку,

– заявила актриса.

Напомним, ранее Алексей Горбунов публично раскритиковал внешность Ольги Сумской и прибег к нецензурным высказываниям. Актриса не промолчала и поставила коллегу на место в соцсетях.