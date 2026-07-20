Звезда украинского кино опубликовала возмутительное видео на своей странице в инстаграме. В ролике актер Алексей Горбунов беседует с блогером и нецензурно высказывает свое мнение о внешности и творчестве Ольги Сумской.

Во время интервью блогер предложил Горбунову высказаться о Сумской. Актер ответил, что снимался с ней в пяти фильмах, после чего позволил себе оскорбительное высказывание в ее адрес, поинтересовавшись, "что у Сумской с ...балом". На реплику Алексея отреагировал и сам интервьюер, который начал хохотать и подбадривал актера продолжить разговор.

Ольга Сумская не оставила слова коллеги без ответа и обратилась к нему в соцсетях:

И действительно, что у меня с ...балом? Вроде пока все ок, держится, а вот что у тебя с головой, Леша, – вот вопрос. Так что фильтруй базар.

Поведение и слова Горбунова удивили многих коллег по цеху, которые выразили поддержку Оле. Так, Тарас Цимбалюк написал, что подобные комментарии, к сожалению, сейчас являются нормой.

Оля, ты прекрасна! Невероятный человек и очень красивая женщина! Конечно, жаль, что наши коллеги считают подобное поведение нормой сегодняшнего дня,

– обратился к коллеге актер.

Ольга Сумская ответила Алексею Горбунову на нецензурные комментарии / Скриншот из инстаграма Сумской

Роман Савранский и Елена Светлицкая также написали ей теплые слова. А поклонники посоветовали привлечь скандального коллегу к ответственности.

Коллеги поддержали Ольгу Сумскую в конфликте с Горбуновым / Скриншот из инстаграма Сумской

Ольга Сумская также находится в незавершенном конфликте со своей родной сестрой Натальей. Муж которой, Анатолий Хостикоев, недавно рассказал подробности напряженных отношений.