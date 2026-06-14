У Ріо-де-Жанейро зіткнулися два гелікоптери: серед загиблих відомий американський співак

У Бразилії сталася масштабна авіакатастрофа за участю двох гелікоптерів, яка забрала життя 6 людей. Серед загиблих, за інформацією низки медіа, перебувають американський співак Олівер Трі та аргентинський блогер Гаспі.

Наразі бразильські правоохоронці та авіаційні служби встановлюють причини трагедії. Про це пише CNN.

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Що відомо про трагедію?

У неділю, 14 червня, в районі Рекрейо-дус-Бандейрантеш на заході Ріо-де-Жанейро зіткнулися два гелікоптери. За попередніми даними місцевих служб, повітряні судна зіткнулися просто в небі, після чого впали на територію автосалону електромобілів.

Унаслідок падіння виникла масштабна пожежа. Вогонь швидко поширився на припарковані транспортні засоби та охопив щонайменше два десятки електромобілів.

За інформацією місцевих медіа, на борту одного з гелікоптерів перебували 5 людей. Серед них нібито були американський співак Олівер Трі Нікелл, аргентинський блогер Гаспар Прім, більш відомий як Гаспі, ще двоє пасажирів та пілот. Усі люди, які перебували на борту цього гелікоптера, загинули.

Американський співак Олівер Трі / Фото з відкритих джерел

Другий літальний апарат після зіткнення впав приблизно за сто метрів від місця основної аварії. У ньому перебував лише пілот, який також загинув від отриманих травм. Таким чином загальна кількість жертв авіакатастрофи становила 6 осіб.

Рятувальники наголошують, що наслідки аварії могли бути набагато серйознішими. Район, де впали гелікоптери, є густонаселеним і оточений житловими будинками.

Частини літака розкидані за сотні метрів, тому інформація, яка в нас є, все ще є дуже попередньою. Враховуючи навколишні житлові будинки, аварія могла бути набагато трагічнішою,

– заявив речник пожежної служби підполковник Фабіо Контрейрас.

Авіакатастрофа у Бразилії: дивіться відео

Додаткові труднощі під час ліквідації наслідків виникли через займання електромобілів. Через літій-іонні акумулятори пожежа була складнішою для гасіння та становила підвищену небезпеку для рятувальників.

Наразі на місці катастрофи працюють представники пожежної служби, кримінальної поліції та Повітряних сил Бразилії. Фахівці збирають записи камер спостереження, аналізують уламки повітряних суден та проводять необхідні експертизи.

Мер Ріо-де-Жанейро Едуардо Кавальєре підтвердив, що серед загиблих є іноземні громадяни. Офіційні причини зіткнення гелікоптерів поки що не називаються. Слідство має встановити, чи сталася аварія через технічну несправність, помилку пілотів або інші обставини.

Що відомо про Олівера Трі?

Олівер Трі був одним із найвідоміших американських виконавців альтернативної попмузики останніх років. Світову популярність йому принесли композиції Life Goes On, Miss You та When I'm Down.

Артист мав багатомільйонну аудиторію в соціальних мережах та понад 11 мільйонів щомісячних слухачів на музичних стримінгових платформах.

До Бразилії співак прибув у межах світового концертного туру. На початку червня він виступив у Сан-Паулу, а вже в липні планував розпочати європейську частину гастролей.

Останній допис у соціальних мережах музикант опублікував напередодні трагедії, показавши кадри зі студії звукозапису.

Олівер Трі був добре знайомий українській аудиторії. У грудні 2018 року музикант вперше відвідав Україну та зняв у Києві кліп на композицію, яка увійшла до його дебютного альбому Ugly is Beautiful. Зйомки проходили у житлових районах столиці та на Рибальському мості. Режисером відеороботи виступив сам артист разом з українською продюсерською компанією 23/32 Films.

А вже у 2021 році Олівер Трі розповідав, що кілька місяців прожив у Москві, де працював над своїм альбомом Cowboy Tears. В одному з інтерв'ю музикант називав Росію "одним із найулюбленіших місць у світі", а росіян характеризував як "дуже прямолінійних людей".

Крім того, артист співпрацював із російським гуртом Little Big, одним із засновників якого є Ілля Прусикін. У 2024 році співак опинився в центрі скандалу через свої висловлювання та зв'язки з Росією. Зокрема, його виступ у Вільнюсі було скасовано, а литовська влада пояснила це рішення наявністю контактів артиста з російською культурною та музичною сценою.