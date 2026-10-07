На закритій вечірці з принцом Гаррі: Оля Фреймут показала елегантну сукню за 60 тисяч гривень

Телеведуча Оля Фреймут, яка з дітьми живе у Великій Британії, відвідала закритий благодійний захід United for Freedom на підтримку України, що відбувся в Лондоні. Фреймут показала елегантну сукню за 60 тисяч гривень від українського бренду.

У своєму інстаграмі телеведуча показала кілька Stories, а також поділилася добіркою світлин із заходу в окремому дописі. Судячи зі світлин, закритий благодійний захід відвідали представники еліти, які підтримують Україну. Зокрема, на світлинах можна було побачити принца Гаррі, який повернувся жити до Великої Британії.



Принц Гаррі на закритій вечірці / скрин сториз

Сукня Ольги Фреймут за 60 тисяч гривень

Гості заходу дотримувалися дрес-коду Black Tie. Це формальний стиль одягу для урочистих вечірніх заходів, який вимагає від чоловіків класичного смокінга з чорним метеликом, а від жінок – вишуканої вечірньої сукні до підлоги. Цей дрес-код підкреслює статус події, передбачає стриману елегантність та використання якісних тканин і розкішних аксесуарів.

Фреймут однозначно знає, як елегантно одягтися саме на подібні заходи, тому цього разу обрала сукню українського бренду Nué. Це була сукня HARPER/FEATHERS з колекції осінь-зима 2026. На сайті бренду ця сукня коштує 59 600 гривень.



Оля Фреймут у чорній сукні з пір'ям / Фото kosta_ivashyn

Обтисла вовняна сукня міді без бретелей має силует у формі «пісочного годинника» з об’ємними стегнами. Оздоблена пір'ям уздовж глибокого вирізу у формі серця,

– йдеться в описі сукні.



Оля Фреймут у чорній сукні від Nué / Фото kosta_ivashyn

Телеведуча доповнила образ лаконічними чорними босоніжками з тонкими ремінцями, витонченою підвіскою на шиї, тонким браслетом та кількома каблучками. В лук у стилі Black Tie ідеально вписався манікюр кольору бордо. Макіяж ведучої був максимально природним, без яскравих акцентів.



Чорна сукня Nué за 59600 гривень / Скрин сайту

Останнім часом українські селебріті відвідують чимало світових потужних заходів. Нещодавно українська блогерка та співзасновниця бренду Cher'17 Тетяна Парфільєва записала інтерв'ю з Євою Лонгорією в Парижі.